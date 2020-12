Sonia Szklankowska z "Hotelu Paradise 2" w ostatnim czasie wzbudziła spore zainteresowanie, a teraz jeszcze dolała oliwy do ognia! Uczestniczka popularnego programu, która dotarła do ścisłego finału show co prawda przed kamerami nie znalazła miłości, jednak ostatnio wygadała się, że ma chłopaka! Spekulacjom na temat tajemniczego mężczyzny nie ma końca. To jednak nic! Jej najnowsze nagranie z Arturem opublikowane na InstaStory z pewnością nie uspokoi spekulacji fanów. Sprawdźcie szczegóły.

Hotel Paradise: Sonia pokazała nagranie, na którym całuje się z Arturem!

Ostatnio w jednej ze swoich relacji na InstaStories Sonia wygadała się, że w jej życiu pojawił się pewien mężczyzna, którego nazywa swoim "chłopakiem"!

Chciałam wam pokazać ten produkt, ale właśnie się okazało, że jak sprzątałam, to chyba go wyrzuciłam przez przypadek i właśnie mój chłopak poszedł szybko do piwnicy, bo już chyba wyniósł rzeczy na śmietnik. Teraz jest akcja szukania - mówiła jakiś czas temu.

Jak możecie się domyślać, rozbudziła tym wyznaniem ogromną ciekawość fanów. Niektórzy internauci spekulowali nawet, że jej nowym partnerem jest... Pan Lektor z rajskiego hotelu! Teraz jednak wszystko nabrało niespodziewanego zwrotu akcji, a to przez kilka dodanych zdjęć i jeden filmik, na którym Sonia całuje się z Arturem z "Hotelu Paradise 2"!

Sto lat słońce - czytamy w opisie na zdjęciu, na którym widzimy Sonię i Artura.

Druga relacja zawiera z kolei jeszcze bardziej romantyczne kadry! Widzimy, jak dwójka uczestników popularnego show daje sobie buziaka! Myślicie, że tą dwójkę coś łączy, czy może wspólne zdjęcia i nagranie to tylko urodzinowe żarciki, które mają nas zmylić? Zobaczcie i oceńcie sami!

Sonia i Artur mają ze sobą bardzo dobre relacje po zakończeniu "Hotelu Paradise". Czy ich przyjaźń właśnie przerodziła się w coś więcej?