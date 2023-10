Simon Price to jeden z najbardziej lubianych uczestników 3. edycji "Hotelu Paradise". Razem z Bibi, dotarł aż do wielkiego finału show, w którym zajął drugie miejsce. W programie udało mu się znaleźć prawdziwą miłość, bo choć z Bibi mieli swoje wzloty i upadki po zakończeniu show, to jednak ich związek przetrwał, a para snuje poważne plany na wspólną przyszłość.

"Hotel Paradise": Jak Simon dostał się do show?

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z tym przesympatycznym uczestnikiem 3. edycji "Hotelu Paradise". Oczywiście nie mogło zabraknąć pytania o to, dlaczego Simon zdecydował się wziąć udział w show stacji TVN7. Simon nieźle zaskoczył nas swoją odpowiedzią, bo jak się okazało, on wcale nie myślał o tym, aby wystąpić w "Hotelu Paradise"!

Nie zgłaszałem się do "Hotel Paradise". Moja mama zgłosiła mnie na "Big Brothera" i rok później właśnie dostałem e-mail i zaprosili mnie do "Hotel Paradise" - zdradził nam Simon.

Jak zatem wyglądały dalsze etapy castingów? Czy Simon zgodził się od razu na udział w show? Tego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!