Bibi i Simon jako pierwsi wyznali sobie miłość w "Hotelu Paradise"! Również jako pierwsi zdecydowali się na zbliżenie w programie. Oboje nie spodziewali się, że odnajdą drugą połówkę w reality show, jednak los przygotował dla nich niezłą niespodziankę. Teraz pielęgnują swoją miłość poza programem, a Simon opowiedział nam o swoich planach!

"Hotel Paradise": Simon dla Bibi przeprowadził się do Polski

Simon i Bibi zbudowali na planie "Hotelu Paradise" jedno z najmocniejszych uczyć wśród uczestników. Nie bali się już wtedy planować wspólnej przyszłości po powrocie z upalnego Zanzibaru. Wzruszona tym, co ich łączy była również Klaudia El Dursi, gdy podczas jednego z "rajskich rozdań" na forum wyznali, co do siebie czują. Niestety chwilę później Bibi została wyeliminowana z programu, na szczęście Simon już kolejnego dnia wywalczył dla niej powrót i tak znaleźli się w ścisłym finale. Czy po programie udało im się przetrwać? No jasne! Wczoraj Simon zdecydował się na piękne wyznanie:

Jestem przeszczęśliwy że wreszcie mogę wam powiedzieć że ja i Bibi jesteśmy razem i będziemy pielęgnować nasz związek dalej! - napisał na Instagramie

Dodatkowo w rozmowie z Party.pl, przyznał, że dla Bibi zmienił miejsce zamieszkania:

Przez program, przez Bibi się przeprowadziłem - wyznał wprost

I wygląda na to, że zostanie tutaj na długo! Zobaczcie nasze wideo aby dowiedzieć się, jakie plany na najbliższą przyszłość ma Simon.

