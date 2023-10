W finale czwartej edycji "Hotelu Paradise" byliśmy świadkami rzutu kulą! Na ten krok zdecydowała się Sara, która dzięki temu zgarnęła całą nagrodę i pozostawiła swojego programowego partnera bez miłości i pieniędzy! Sara jednak przyznała, że gdyby na ścieżce lojalności stanęła z Przemkiem, to z pewnością nie zdecydowałaby się na rzut kulą.

A co o decyzji Sary myśli Przemek? W wywiadzie z reporterką Party.pl nie ukrywał swojej radości! Sprawdźcie szczegóły!

"Hotel Paradise": Przemek komentuje rzut kulą przez Sarę

Przemek powiedział nam, że spodziewał się, iż Sara w finale "Hotelu Paradise" rzuci kulą. Chłopak nie ukrywa, że jest z tego powodu bardzo szczęśliwy, bo najwyraźniej ta decyzja udowodniła mu, że Sarze naprawdę na nim zależało.

- Ja w głębi serducha czułem, że będzie taka sytuacja, że rzuci tą kulą. [...] Miałem takie przeczucie, że to ja powinienem być z Sarą na tym dywanie... Nawet nie na tym dywanie, tylko w finale. I jeden z operatorów kamery powiedział mi, że miał tak piękne ujęcia, akurat tego nie pokazali, jak ona rzuciła kulą to wydarłem się w niebogłosy, znak victorii i skakałem z radości... - powiedział nam Przemek.

Co jeszcze na ten temat zdradził nam Przemek? Czy ma żal do Michała, że ten wyrzucił go z programu przez co to on nie znalazł się w finale? Tego wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!