Za nami finał "Hotelu Paradise 4". Zwycięzcami okazali się Sara i Majk, którzy dzięki głosom pozostałych uczestników, mogli stanąć na "ścieżce lojalności" i powalczyć o 100 tysięcy złotych. Tak naprawdę największą wygraną okazała się jednak Sara, która na kwocie 90 tysięcy postanowiła rzucić kulą i zgarnąć pieniądze tylko dla siebie. Dlaczego tak postąpiła i na co wyda kwotę? Zobaczcie!

Finał 4. edycji "Hotelu Paradise" dostarczył widzom niebywałych emocji, a wszystko dzięki Sarze i jej decyzji o rozbiciu kuli. Już w ostatnim odcinku uczestniczka deklarowała, że za część wygranej zorganizuje wielką imprezę dla wszystkich uczestników programu:

Ja mam tak, że jak coś poczuję, jakiś impuls, decyzję w głowie, przemyślę coś to to robię. Kieruję się sercem, dlatego taka decyzja. A jeśli chodzi o was wszystkich to część pieniędzy chcę przeznaczyć na wspólny melanż, który razem wymyślimy. Obiecuję! - mówiła w trakcie finału show.