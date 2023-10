W wielkim finale specjalnej odsłony programu z udziałem gwiazd poprzednich edycji znalazły się dwie popularne pary - Nana i Blondino Latino oraz Julia i Grzegorz. Od kilku dni jednak wszyscy mówią tylko i wyłącznie o tej drugiej parze. Wszystko przez to, że internauci mają dowody na to, że to właśnie oni staną na ścieżce lojalności. Podejrzewają już nawet, jak zakończy się specjalna odsłona "Hotelu Paradise. All Stars".

"Hotel Paradise": Internauci ostro o Julii

Przez minione tygodnie ponownie mogliśmy oglądać swoich ulubieńców na szklanym ekranie. Wszystko przez to, że produkcja wyszła do widzów z prawdziwą niespodzianką. Ci zorganizowali specjalną edycję z udziałem gwiazd poprzednich edycji. Tym sposobem w rajskim hotelu w Kolumbii rozgrywały się perypetie znanych i lubianych. Byliśmy świadkami niespodziewanych zwrotów akcji, romantycznych relacji i licznych konkurencji. Przygoda ta jednak dobiega końca, a wielki finał odbędzie się już dzisiaj, 11 sierpnia. Z tego względu widzowie nieustannie zastanawiają się, kto zwycięży "Hotel Paradise. All Stars". Jak się okazuje, mają już podejrzenia, poparte dowodami!

W wielkim finale znalazły się dwie pary - Nana i Blondino Latino oraz Julia i Grzegorz. Wszystkie spekulacje, jakie pojawiają się w sieci, dotyczą jednak tych drugich. Ostatnio internauci doszli do wniosku, że Julia i Grzegorz nie są razem po programie "Hotel Paradise. All Stars". Wszystko przez to, że samozwańczy, hotelowy król udostępniał zdjęcia z inną, tajemniczą dziewczyną. Pojawia się jednak jeszcze jedno pytanie - czy to właśnie oni staną na ścieżce lojalności. Jak się okazuje, internauci są tego pewni. Co więcej, podejrzewają, że to właśnie Julia rzuci kulą. Dlaczego?

Widzowie już jakiś czas temu dostrzegli, że Julia zapewnia sobie alibi do rzutu kulą w "Hotelu Paradise. All Stars". Według nich zdradziły ją także gesty i mowa ciała. Uczestniczka uciekała wzrokiem i mieszała się, gdy została pytana o rzut kulą. Ponadto w rozmowie z Naną sama przyznała, że nieustannie się waha co do ostatecznej decyzji. Internauci jednak nie mają już najmniejszych wątpliwości:

- Julka i Grzesiek na ścieżce lojalności. Julka rzuci na kwocie 100tys i kopnie Grześka w dupe. Nie dziękujcie, sprawdzone info - Julia zrobi show! - Julka rzut kulą! - Jak Julka rzuci, to Grześ będzie największym frajerem dotychczasowych edycji. Mieć wokół tyle świetnych dziewczyn: Anie, Luize, Nane, Wiki, a uderzać do takiej jędzy ???? - rozpisują się w sieci.

Jak myślicie? Czy ich scenariusz faktycznie się sprawdzi? Przekonamy się już podczas wielkiego finału "Hotelu Paradise. All Stars"

