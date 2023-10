Basia doszła do finału 3. edycji "Hotelu Paradise" w parze z Krystianem. I to oni wygrali całe show. Jednak po powrocie z Zanzibaru drogi tej dwójki dość szybko się rozeszły. Basia zaś znalazła miłość u boku... innego uczestnika programu, Krzysztofa. Uczucie kwitnie, bo niedawno ogłosili, że się zaręczyli. Jak ten niezwykły, bo narodzony już po powrocie związek, ocenia Pan Lektor? Zapytaliśmy go o to, gdy odwiedził studio Party.pl!

Pan Lektor z "Hotelu Paradise" o związku Basi i Krzysztofa

Pan Lektor to osoba - poza prowadzącą Klaudią El Dursi - bodaj najlepiej znająca kulisy produkcji "Hotelu Paradise". Jak on ocenia związek Basi i Krzysztofa. Czy podczas pobytu na Zanzibarze widział coś, co mogło sugerować, że ta dwójka może mieć się ku sobie? Czy były jakieś przesłanki by tak sądzić? A może również dla niego było to totalne zaskoczenie?

Oni nigdy się nie kłócili, zawsze mieli dobrą relację - mówi.

