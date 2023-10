Krystian z "Hotelu Paradise" i jego nowa partnerka w rozmowie z reporterką "Party.pl" odnieśli się do rozstania zwycięzcy randkowego show z Basią. Dlaczego ich związek nie przetrwał próby czasu? Kilka miesięcy temu Krystian zdradził nam, że tuż po zakończeniu programu Telewizyjnej Siódemki spędził z Basią dwa tygodnie, które jego zdaniem, bardzo źle wpłynęły na ich relację.

(...) Nie wiem, czy to czyjaś wina. Ja chodziłem na imprezy, Basia jest mniej imprezowa. Nie korzystałem wtedy z telefonu, nie odpisywałem. Ja nie chcę takiego związku, że muszę być ciągle pod telefonem- mówił nam wówczas Krystian.

Teraz Krystian jest w szczęśliwym związku z Oliwią, z którą spotyka się od zaledwie kilku miesięcy, a już zdecydował się z nią zamieszkać. Skąd taki pomysł, skoro właśnie wspólne mieszkanie doprowadziło do jego rozstania z Basią? Posłuchajcie, co powiedział nam Krystian z "Hotelu Paradise". Do rozstania Krystiana z Basią odniosła się również Oliwia!

