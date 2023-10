Konflikt pomiędzy Mariettą a Jay'em z "Hotelu Paradise" odbił się szerokim echem w mediach. Teraz głos w tej sprawie zabrała sama zainteresowana. Tylko u nas zdradziła, czy ma żal do uczestnika show. Pokusiła się także o inne wyznania na temat Jay'a i jego partnerki, Elizy. Zobaczcie nasz wywiad!

Nie jest tajemnicą, że życie dawnych uczestników "Hotelu Paradise" nadal ciekawi fanów show. Ostatnio na językach była kontrowersyjna suknia ślubna Marietty z 1. edycji "Hotelu Paradise", jak i cała uroczystość weselna. Przy okazji wywiadu z Witkowską nasza reporterka nie zapomniała jednak zapytać o aferę z Jay'em, który porównał ją do Michaela Jacksona, po tym jak Marietta stwierdziła, że jego związek z Elizą nie przetrwa próby czasu. Co o takim zachowaniu sądzi sama zainteresowana?

- Wiesz co, było mi bardzo przykro, nie ukrywam, ponieważ uważam, że nic złego nie powiedziałam w tym wywiadzie. Już niejedna para z programu mówiła, Ty to się nie znasz, będzie inaczej itd. i ja to zawsze powtarzam - ja kocham się zaskakiwać. Jak oni rzeczywiście są razem i jest wszystko w porządku... Jego komentarz był taki no, beznadziejny. No było to moim zdaniem... trochę przesadził. Trochę to było nie na miejscu i tyle