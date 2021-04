"Hotel Paradise": Fani show są pewni, że Ola i Michał jednak byli parą przed programem! "Było widać, jak byli za sobą stęsknieni"

W minionym odcinku "Hotelu Paradise" emocje sięgnęły zenitu! Tym razem największą uwagę widzów przyciągnęła oczywiście relacja Oli i Michała, która zdążyła już wzbudzić mnóstwo kontrowersji. Chociaż sami zainteresowani przyznają, że znają się tylko przelotnie, to jednak fani show chyba nie do końca im w to wierzą. Wielu z nich uważa, że Ola i Michał grają i tak naprawdę przed udziałem w show byli parą!

Zobaczcie sami, co o tym wszystkim sądzą widzowie!

"Hotel Paradise 3": Fani wściekli na Olę i Michała! Widzowie twierdzą, że byli parą przed programem

Takiej gorącej atmosfery w "Hotelu Paradise 3" chyba jeszcze nie było! Kiedy znajomy Oli przekroczył próg hotelu, dziewczyna wyraźnie rozpromieniała i szybko porzuciła swoje wcześniejsze deklaracje, że potrzebuje czasu na to, aby otworzyć się na relację z mężczyzną. Chociaż Ola przyznawała, że zna Michała tylko przelotnie, to nie miała oporów, aby namiętnie całować się z nim po zaledwie kilku godzinach!

W szoku byli nie tylko uczestnicy "Hotelu Paradise", ale przede wszystkim fani programu. Widzowie nie mogą uwierzyć, że Ola i Michał są tylko znajomymi. Niektórzy fani show twierdzą, że z pewnością łączyło ich przed programem coś więcej. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy na ten temat. Fani uważają, że Ola i Michał po prostu kłamią na temat swojej relacji, aby bezpiecznie dojść do finału!

- Widać, że oboje kłamią... - Głupio się koleś tłumaczy, przecież Olka doskonale wiedziała na kiedy jej kolega ma bilet. To co, w gazecie o tym przeczytała? Musieli o tym rozmawiać przed przylotem na programu - Wpadł alkohol i emocje puściły 🙈 Przecież to było widać, jak byli za sobą stęsknieni, pierwsza chwila bliskości, to jest oczywiste że byli parą przed programem, dlatego z nikim nie budowała relacji - Tylko winny się tłumaczy.....przecież Ola wiedziała doskonale, że on będzie...więc co tu gadać... - piszą fani.

Zaznaczamy, że są to oczywiście tylko domysły fanów show. Czy jednak się potwierdzą? Tego z pewnością dowiemy się w najbliższych odcinkach "Hotelu Paradise"!

Widzowie nie ukrywają, że są źli na Olę i Michała! Niektórzy nawet liczą na to, że produkcja usunie tę dwójkę z "Hotelu Paradise"! Zdaniem niektórych fanów, znajomość Oli i Michała przed programem była o wiele bardziej zażyła, niż sami to przyznają.