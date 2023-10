Krystian z "Hotelu Paradise" niedługo po rozstaniu z Basią, znalazł prawdziwą miłość! Jego serce skradła Oliwia - przesympatyczna, piękna i urocza dziewczyna, która doskonale wie, jak okiełznać włoski temperament Krystiana. Para rozumie się bez słów i bardzo szybko podjęła nawet decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Co więcej, Krystian nie zwlekał również zbyt długo z tym, aby wyznać Oliwii, że ją kocha! Ostatnio gościliśmy w naszym studiu Oliwię i Krystiana - to właśnie wtedy zwycięzca 3. edycji "Hotelu Paradise" zdradził nam, że do wyznania miłości doszło w dość zaskakujących okolicznościach.

- Wiem, mogła być lepsza okazja - powiedział w rozmowie z reporterką Party.pl Krystian.

Jak zatem to wyglądało i najważniejsze - jak zareagowała Oliwia? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

