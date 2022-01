Rok 2021 przyniósł Nanie i Łukaszowi z "Hotelu Paradise" wiele dobrego - nic więc dziwnego, że para z optymizmem patrzy w przyszłość i na to, co przyniesie im nowy rok. Właśnie w mediach społecznościowych pary pojawiło się ich romantyczne zdjęcie opatrzone pięknym wpisem, w którym nie zabrakło noworocznych życzeń dla fanów, ale także ważnego przekazu. Zobaczcie, jak Nana i Łukasz przywitali Nowy Rok!

"Hotel Paradise": Nana i Łukasz pochwalili się romantycznym zdjęciem

Choć czwarta edycja "Hotelu Paradise" zakończyła się już kilka tygodni temu, to jednak fani w dalszym ciągu śledzą poczynania uczestników za pośrednictwem mediów społecznościowych. Internauci są najbardziej zainteresowani tym, co dzieje się u Nany i Łukasza, którzy poznali się dzięki programowi i do dziś tworzą szczęśliwą relację. To już ponad 9 miesięcy odkąd ta dwójka jest ze sobą i wygląda na to, że połączyło ich naprawdę wielkie i prawdziwe uczucie. Choć w "Hotelu Paradise" para przeżywała pewne kryzysy, to jednak teraz widać, że ich związek jest szczery i pełen miłości!

screen/Player.pl

Nana i Łukasz z "Hotelu Paradise" chętnie chwalą się nowymi wspólnymi zdjęciami w sieci, dzięki czemu fani na bieżąco wiedzą, co u nich słychać. Tym razem zakochani postanowili podzielić się fotką z okazji Nowego Roku. Nana i Łukasz mają za sobą pierwszego wspólnego Sylwestra, a przed nimi, miejmy nadzieję, jeszcze wiele takich pięknych wspólnych momentów. Para pokazała romantyczne ujęcie z sylwestrowej nocy i przy okazji złożyła noworoczne życzenia swoim fanom. Ponadto Nana i Łukasz zamieścili ważne noworoczne przesłanie, aby doceniać bardziej to, co mamy.

- Witamy Was wszystkich w Nowym Roku! 🥂2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣🥂W 2022 doceniajmy bardziej to co mamy: dach nad głową, pełną lodówkę, bliskich. Pamiętajmy o tych, którzy są tego pozbawieni i wspierajmy ich na tyle ile możemy. „W tym roku życzymy sobie przede wszystkim, aby życie wokół nas stawało się normalne i kolorowe. Abyśmy sami sobie okazywali więcej szacunku” Wszystkiego dobrego w Nowym Roku🌟 - napisali Nana i Łukasz pod najnowszą fotką.

Zobaczcie zatem zdjęcie, którym podzielili się Nana i Łukasz z "Hotelu Paradise". Tylko spójrzcie, jak Łukasz patrzy na swoją ukochaną! Takiej miłości można tylko pozazdrościć.

Fani Nany i Łukasza z "Hotelu Paradise" nie mogą się napatrzeć na ich nowe zdjęcie. Pod postem pary pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci zachwycają się miłością tej dwójki!

- Szacunek, miłość i szczęście ❤️😍 - Wygraliście Miłość ❤️❤️❤️ - Nie wiem czego wam życzyć 🤔Wy wszystko macie❤️🔥 - Słodziaki 😍❤️ - piszą fani.

My również nie możemy oderwać wzroku od tej uroczej pary. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć im po prostu dużo zdrowia i miłości!