"Hotel Paradise" Nana i Łukasz ostro o "365 dni. Ten dzień": "Krótko i na temat"

Najgorętsza premiera kinowa tej zimy zbliża się wielkimi krokami. "365 dni" trafi do kin już 7 lutego, tymczasem Blanka Lipińska podkręca atmosferę kolejnym zwiastunem polskiego erotyku! Jest jeszcze bardziej gorąco! Zobacz także: Będzie hit! Michele Morone w teledysku do utworu promującego film "365 dni" - jak wygląda filmowy Massimo? Drugi zwiastun filmu "365 dni" Blanki Lipińskiej Do sieci własnie trafił kolejny zwiastun zapowiadający "365 dni" czyli ekranizację namiętnej powieści Blanki Lipińskiej. Ponad półtorej minuty bez cenzury, pełne nagości i odważnych scen erotycznych coraz bardziej rozgrzewa wyobraźnią widza. Nawet Anna Maria Sieklucka, odtwórczyni roli Laury, na wspomnienie erotycznych scen, w których przyszło jej zagrać nie zdołała ukryć swojego speszenia. W rolach głównych w filmie "365 dni" zobaczymy także Michele Morrona, który wcieli się w rolę Massimo. Ponadto w obsadzie znaleźli się znamienici, polscy aktorzy, między innymi Grażyna Szapołowska, Tomasz Stockinger, Magdalena Lamparska, Bronisław Wrocławski, Agnieszka Warchulska i Natasza Urbańska. Zobacz także: Speszona Sieklucka o scenach erotycznych w "365 dni"!"Tego polskie kino jeszcze nie doświadczyło" W sieci pojawił się już drugi gorący zwiastun zapowiadający pierwszy polski erotyk. Film Blanki Lipińskiej "365 dni" trafi do kin już 7 lutego. Autorka nie kryje, że tak mocnych erotycznych scen polski widz się nie spodziewa! Szykuje się jedna z najgorętszych premier. Czy "365 dni" przebije "50 twarzy Greya"?