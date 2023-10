Nana i Łukasz z "Hotelu Paradise" komentują wielki finał czwartej edycji! Jak oceniają decyzję pozostałych uczestników, którzy w ostatnim odcinku wskazali, że wygrana należy się Sarze i Michałowi? Nana i Łukasz w rozmowie z reporterką Party.pl nie ukrywają, że zwłaszcza jedna osoba mocno ich zaskoczyła. O kim mówili przed naszą kamerą?

Nana i Łukasz szczerze o finale "Hotelu Paradise"

W miniony poniedziałek, 6 grudnia, widzowie zobaczyli wielki finał czwartej edycji "Hotelu Paradise". O zwycięstwo walczyły dwie pary: Nana i Łukasz oraz Sara i Michał. Niestety, chociaż to Nana i Łukasz byli w programie od samego początku i znaczli wszystkich uczestników hitu TVN7, to ich koledzy zdecydowaną większością głosów zagłosowali za Sarą i Michałem i to właśnie oni stanęli na ścieżce lojalności.

Jak decyzję uczestników komentują teraz Nana i Łukasz?

Na pewno rozczarował mnie głos Marii, która podeszła do Sary i Mike'a i mówi, że kierowała się sercem - wyznał Łukasz przypominając, że Maria nie miała nawet okazji ich poznać w programie.

- To było bardziej zawistne, bardziej zazdrosne - dodała Nana.

Posłuchajcie, co jeszcze powiedzieli nam Nana i Łukasz!

