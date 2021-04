"Hotel Paradise": Najpierw Ola, a teraz Luiza? To dlatego wybrała Kubę! "To nie fair w stosunku do pozostałych uczestników"

W 3. edycji "Hotelu Paradise" emocje z odcinka na odcinek są coraz większe! Tym razem byliśmy świadkami szokującego Rajskiego Rozdania, bo z programem pożegnało się aż trzech panów. W tym odcinku przed najtrudniejszą decyzją stanęła Luiza, do której podeszli Michał, Mariusz i Kuba. Finalnie dziewczyna wybrała tego ostatniego, a fani show snują teorie, dlaczego tak się stało! Co więcej, zarzucają Luizie i Kubie kłamstwo, podobnie jak Oli i Michałowi! O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły!

"Hotel Paradise": Dlaczego Luiza wybrała Kubę na Rajskim Rozdaniu? Fani show mają swoją teorię!

To Rajskie Rozdanie z pewnością będzie w pamięci widzów na długo. W jednym momencie z "Hotelem Paradise" pożegnali się Mariusz, Michał i Krzysztof, a dwóch z nich odpadło z ręki Luizy. Chociaż dziewczyna przyznawała, że była to dla niej bardzo trudna decyzja, widzowie chyba nie do końca jej w to wierzą. Jakiś czas temu fani show dopatrzyli się na prywatnym Instagramie Kuby zdjęcia, które wprawiło ich w osłupienie.

Jak się okazało, na fotografii możemy zobaczyć Kubę i Luizę, a zdjęcie zostało wstawione na długo przed wylotem na Zanzibar, bo we wrześniu ubiegłego roku. Nagrania do 3. edycji "Hotelu Paradise" ruszyły zaś na początku stycznia tego roku. Fani szybko połączyli wszystkie fakty i stwierdzili, że nie tylko Ola i Michał zagrali nie fair, ale także Luiza i Kuba!

Widzowie są pewni, że Luiza wybrała Kubę właśnie dlatego, że znała go przed programem! Co więcej, zarzucają parze kłamstwo i nieczyste zagranie, na którym wcześniej przyłapali Olę i Michała.

- u Kuby na profilu było ich wspólne zdjęcie z jakiejś imprezy z tamtego roku

- Wybrała swojego dobrego znajomego ;)

- Ustawka fajna. Luiza wybrała znajomego. Także żenada

- ooo kolejni co oszukują....masakra... To nie fair w stosunku do pozostałych uczestników 🙄😬

- Luiza wybrała swojego kolegę, którego poznała przed programem 😂🙈

- Wybór wiadomy od początku, kolega Luizy gra dalej po odegraniu sceny jak to się dopiero zaczynają poznawać 😂 - piszą fani.

A Wy, co myślicie o całej sytuacji?

Czy Luiza i Kuba stworzą zgraną parę? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach!