"Hotel Paradise": Mateusz przeszedł ogromną metamorfozę! Pokazał zdjęcia z przeszłości

Kolejny odcinek "Hotelu Paradise" za nami! Na wyspie pełnej miłości pojawiła się nowa uczestniczka Marta! Martyna zaś uzyskała immunitet i na kolejnym rajskim rozdaniu może czuć się bezpiecznie! Pozostałe uczestniczki zaczęły zaś bardzo obawiać się o swój los w programie! Relacje wszystkich uczestników zaś mocno się ostudziły. Dlaczego? Zobaczcie co jeszcze wydarzyło się w dzisiejszym odcinku! Zobacz także: "Hotel Paradise" jest hitem? Znamy wyniki oglądalności! Nowa uczestniczka, Marta, namiesza w "Hotel Paradise"? Uczestnicy "Hotelu Paradaise" przywitali dzień w zupełnie nowych parach! Klaudia El Dursi przygotowała dla uczestniczek specjalne zadanie! Poprosiła je, aby przekuły balon jeśli chcą pozostać w nowej parze. To zadanie miało naprawdę wysoką stawkę, bowiem dziewczyna, która podejmie tę decyzję jako pierwsza, otrzyma immunitet na rajskim rozdaniu. Okazało się, że Martyna wykonała zadanie najszybciej, pozostała w nowej parze i może czuć się bezpiecznie! Co więcej osoba, którą wybierze na rajskim rozdaniu, automatycznie zostanie jej partnerem! W "Hotel Paradise" pojawiła się także... nowa uczestniczka! Marta ma 25 lat, pracuje przy operacjach bankowych, a w weekendy spełnia się w fotomodelingu. Szuka partnera z którym będzie mogła być na dłużej. Jak sama o sobie mówi jest flirciarą i podobno to ona jest typem podrywaczki! Jaki zatem jest jej ideał mężczyzny? Brunet z zarostem, pełen energii i poczucia humoru. Marta na początku swojej przygody w "Hotel Paradise" musiała wybrać dwóch kandydatów, z którymi wybrała się na randki. Nowa uczestniczka zadecydowała, że to Adam i Maciek są najbardziej interesujący i to właśnie z nimi spędziła naprawdę romantyczny...