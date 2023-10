W finale "Hotelu Paradise" to uczestnicy decydowali, która z dwóch par zwalczy o główną nagrodę. Jeden z uczestników, Maciek, postanowił "zażartować" i najpierw podszedł do Martyny i Blondino, by potem wybrać Chrisa i Mariettę. Jego zachowanie spotkało się z falą krytyki fanów show TVN 7. Co na to Martyna? Finalistka "Hotelu Paradise" była wyraźnie zszokowana występkiem Maćka! Zobaczcie, co zdradziła w rozmowie z Party.pl!

