Martyna i Blondino w "Hotelu Paradise" odpadli dopiero w wielkim finale. W trakcie trwania programu konsekwentnie powtarzali, że to co ich łączy to jedynie szczera przyjaźń. Czy jednak ten czas spędzony razem sprawił, że poczuli do siebie coś więcej? Martyna opowiedziała o tym, jak wygląda ich relacja po powrocie z rajskiej wyspy:

Staramy się ze sobą rozmawiać codziennie na kamerce przez kwarantannę. Ja go wygrałam w programie, bo takich ludzi normalnie się nie spotyka.

Martyna przyznała jednak, że w dalszym ciągu nie łączy ją z Blondino nic więcej oprócz przyjaźni, ale czy jej serce jest zajęte? Zapytaliśmy o to!

