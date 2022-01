"Hotel Paradise": Gdzie odbędzie się ślub Ani i Ivana? Ivan uchylił rąbka tajemnicy!

Ostatnie dni w " Hotelu Paradise " dały uczestnikom wiele do myślenia. Doba w nowych duetach sprawiła, że... wszystko się może zdarzyć. Ivan bardziej zbliżył się do Aty. Pozwolił sobie również na kilka intymnych gestów, co spowodowało, że Ania poczuła się zdradzona. Uczestniczka przestaje wierzyć w to, że będzie bezpieczna podczas "rajskiego rozdania", więc postanowiła poszukać ratunku u innego uczestnika. To dość ryzykowne posunięcie. Myślicie, że mężczyzna, którego poprosiła o ewentualną przysługę będzie w stanie realnie aż tyle dla niej poświecić? Zobacz także: Jest decyzja w sprawie "Hotelu Paradise"! Czy widzowie zobaczą kontynuację show? "Hotel Paradise": Koniec związku Ivana i Ani? Relacja Ivana i Aty robi się coraz bardziej gorąca. Oboje czują, że się ze sobą świetnie dogadują, jednak nie chcą pozwolić na rozwój tej sytuacji ze względu na Anię. Z kolei Ania czuje się zdradzona i oszukana przez Ivana. Odważyła się nawet na użycie określenia: Jesteś skreślony już. Tuż po zakończeniu zadania w nowych duetach, wrócono do starego porządku. Ivan postanowił przeprowadzić poważna rozmowę z Anią na temat ich relacji. Zapytał o sens ostatniej awantury: Moje zachowanie było pokierowane twoim zachowaniem. Wróciłeś z randki, po której powiedziałeś, że chcesz odskoczni, że masz zmęczenie materiału. To jakbyś w życiu codziennym poszedł z inną koleżanką i powiedział: "Sorry Ania, to nie to". To najgorszy cios jaki można komuś powiedzieć i nie liczysz się z tym. Powiedziała również, że z takim podejściem nie dziwi ją fakt, że od kilku lat Ivan nie był w stanie zbudować związku. Przykro mi, to co koniec? - zapytał. Ostateczne deklaracje jednak nie...