"Hotel Paradise": Marietta Witkowska pokazała chłopaka?! To prawdziwe ciacho

Zwycięzcy pierwszej edycji „Hotelu Paradise” wygrali 100 tys. złotych, a przede wszystkim miłość. Czy Marietta Witkowska i Chris Ducci planują ślub? Na samym początku wpadł mi w oko Maciek. Tak samo jak ja przyszedł do programu ostatni i uznałam, że to może nas połączyć – przyznaje w rozmowie z „Party” Marietta Witkowska (24). Krzysztof Ducki (27), który wystąpił w programie pod pseudonimem Chris Ducci, również nie był zainteresowany Mariettą od początku. W pierwszych dniach skupiał uwagę na innych uczestniczkach: Lexi i Violi. W końcu po dwóch tygodniach zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. I rozmawiamy tak aż do dziś – przyznaje ze śmiechem Marietta, a Chris dodaje: – To była miłość od pierwszej rozmowy. Choć obydwoje udzielają mi wywiadu przez telefon, parę dni po finale, który wspólnie w pięknym stylu wygrali, nawet na odległość słyszę, że razem są naprawdę szczęśliwi. Zobacz także: Nie wszyscy w "Hotelu Paradise" wierzyli w uczucie Marietty i Chrisa, dlaczego? Marietta i Chris: wyznanie miłości Nie byli wprawdzie jedyną parą, która zapałała do siebie uczuciem w „Hotelu Paradise”, jednak to ich związek okazał się najtrwalszy. I to właśnie z ust Chrisa padła pierwsza i jedyna – nie licząc odpowiedzi Marietty – deklaracja miłości w programie. Ale nie wszystko układało się idealnie. Szybko pojawiły się nieporozumienia: zazdrość Chrisa o Łukasza, jego żal o zbyt mało uwagi i czułości ze strony Marietty, podejrzenia o jej nieszczere intencje. Widzowie w większości stanęli po stronie Chrisa. „Wierzę Chrisowi”, „Widać, że grasz”, „Jesteś zafiksowana na wygraną. Gdzie w tym wszystkim uczucia? Szkoda Chrisa” – to tylko parę komentarzy, jakie...