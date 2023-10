Marietta Witkowska z 1. edycji "Hotelu Paradise" już 30 kwietnia wychodzi z mąż! Choć jej znajomość z Patrykiem Świdowskim nie jest oparta na wieloletnim stażu, to jednak zwyciężczyni hitowego show stacji TVN7 jest pewna, że to ten jedyny. Aktualnie trwają przygotowania do wielkiego dnia, a Marietta zdradziła nam, jak będzie wyglądać jej suknia ślubna!

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise": Marietta nie chciała mieć dzieci z Chrisem. Teraz chce zostać matką?

"Hotel Paradise": Marietta o sukni ślubnej: "Nie było jakiegoś znaku zapytania"

Rychły ślub Marietty z "Hotelu Paradise" wywołał wśród fanów gwiazdy Internetu ogromne emocje. Niektórzy nawet zaczęli się zastanawiać, czy ten pośpiech nie jest przypadkiem spowodowany... ciążą! Marietta jednak szybko zaprzeczyła tym plotkom i z dumą przyznaje, że jest po prostu szczęśliwie zakochana.

Przygotowania to ślubu Marietty i Patryka idą pełną parą, a zwyciężczyni 1. edycji "Hotelu Paradise" już czeka na swoją wymarzoną suknię ślubną. Kreacja aktualnie się szyje, a nam Marietta zdradziła, jaki model wybrała dla siebie.

- Księżniczka. Tutaj jakby nie było jakiegoś znaku zapytania. Zawsze marzyłam o księżniczce, ale wcale nie mówię, że to jest moje ostatnie słowo, bo cały czas mi chodzi po głowie jeszcze jakaś druga suknia, więc zobaczymy - wyjawiła nam Marietta.

Wygląda na to, że suknia Marietty będzie naprawdę spektakularna!

- Jak ja zawsze lubię taką prostotę, to tutaj będzie tak trochę przerysowanie - dodała zwyciężczyni "Hotelu Paradise".

A co o sukni Marietty myśli jej ukochany, Patryk? Czy widział już swoją wybrankę w ślubnej kreacji? Zobaczcie, co więcej na ten temat zdradziła nam ta urocza para! Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Party.pl