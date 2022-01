"Hotel Paradise": Marietta jest w ciąży?! W końcu odpowiedziała!

Marietta z "Hotelu Paradise" zdecydowała się na małą metamorfozę! Uczestniczka show TVN7 pokazała na swoim Instagramie zdjęcia tuż po wizycie u fryzjera. Efekt? Marietta zdecydowała się na... grzywkę! Czy to zmiana na plus? Fani porównują ją do Sylwii Grzeszczak! Zobaczcie! Zobacz także: Jak siostra Szymona ocenia jego występ w "Hotelu Paradise"? Wrócił odmieniony! Marietta z "Hotelu Paradise" zmieniła fryzurę! Marietta z "Hotelu Paradise" jest fanką długich włosów i nie kryje, że lubi je również regularnie przedłużać. Ostatnio gwiazda show TVN wybrała się do fryzjera, na kolejny taki zabieg. Marietta postanowiła jednak zrobić sobie małą metamorfozę. Na jej głowie pojawiła się grzywka. Uczestniczka pierwszej edycji "Hotelu Paradise" czuje się świetnie w nowej fryzurze, o czym poinformowała również na swoim Instagramie. Jestem. nowa stara ja :))) niby tylko grzywka, a czuje się inaczej ❤️ zmiany są dobre ! Dziękuje @glamhouse_warsaw za tę odmianę ! Jestem mega zadowolona głównie z koloru, który bardzo ciężko jest dobrać gdy ma się przedłużone włosy 🎉🎉🎉 super dzień ! - napisała Marietta na swoim Instagramie. Fani w komentarzach pod postem nie kryli zachwytu nad tą małą metamorfozą Marietty. Niektórzy nawet stwierdzili, że teraz wygląda jak... Sylwia Grzeszczak! - Jejku na tym zdjęciu jesteś mega podobna do Sylwii Grzeszczak😲😍 - Myślałam, że to Sylwia Grzeszczak 🤭❤️ - Bardzo pasują ci nowe włosy😍 - Pięknie Ci w grzywce 😍 - Dużo lepiej z grzywką 😙 - piszą fani. Marietta kilka tygodni temu rozstała się z Chrisem, z którym udało jej się wygrać program. To było prawdziwe zaskoczenie dla wszystkich fanów,...