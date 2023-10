Kiedy do "Hotelu Paradise" weszła Kara, pozostałe dziewczyny poczuły, że wcale nie mogą czuć się bezpiecznie. Pomimo tego, że nowa uczestniczka opuściła program już podczas najbliższego "rajskiego rozdania", jej obecność skłoniła Nathalię i Marcina do poważnych rozmów. Uczestnik przyznał programowej partnerce, że po programie nie chce angażować się z związek i chociaż mu na niej zależy to chciałby postawić na siebie. To wyznanie nieco zasmuciło Nathalię, jednak w rozmowie z nami przyznała, że z perspektywy czasu radośnie wspomina całą przygodę w programie:

Reklama

Nie zawsze będzie ten uśmiech, bo wiele się działo i wiele emocji było w programie ale bardzo się cieszę i są to pozytywne wspomnienia i to bardzo.

Jednak czy jest coś czego żałuje? Czy może wyznanie Marcina, na temat ich wspólnej przyszłości po powrocie do Polski było jednym z czynników, które sprawiły, że zaczęła żałować zaangażowania i tego, że się odważyła wziąć udział w programie? Zobaczcie, co zdradziła nam Nathalia.

Zobacz także: Nathalia i Kamil z "Hotelu Paradise" są po ślubie? Dotarliśmy do zdjęć!

Party.pl