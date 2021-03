"Hotel Paradise": Marcin o Bogusi: "Chciałbym być twoim największym błędem w programie". O co chodzi? 

Marcin Grajoszek z "Hotelu Paradise 3" niechcący zdradził, co wydarzy się w dalszej części programu?! Ma konflikt z Bogusią Brzezińską? Póki co, na zarejestrowanych materiałach, które zostały już wyemitowane na antenie TVN 7 jego relacja z Bogusią nawet się nie rozpoczęła. Zresztą odpowiedź uczestniczki jest równie intrygująca! Tych dwoje ma ze sobą na pieńku? Zobaczcie, co napisali o sobie w sieci!

"Hotel Paradise 3": Marcin ma konflikt z Bogusią?

Uczestnicy "Hotelu Paradise" spędzili ze sobą już pierwsze kilka dni i powoli zawiązują się pierwsze pakty, ale także narastają konflikty. Wydawać by się mogło, że najspokojniejsi, z gwarancją wzajemnej lojalności, mogą być Bogusia i Simon. Z kolei Marcin sparowany z Luizą, ostatnim wyznaniem, że chętnie poznałby bliżej również Basię, sporo stracił w oczach obecnej partnerki. Mimo tego, że postanowił naprawić relację z kobietą ma świadomość, że obecność nowego uczestnika, Sebastiana, może nieźle skomplikować jego być albo nie być. Czy uda mu się zatrzymać Luizę przy sobie, szczególnie gdy ona nawet nie ukrywa, że nowy ją zaintrygował?

Na razie trudno cokolwiek przewidzieć, a atmosferę dodatkowo podgrzał ostatni komentarz Marcina na profilu... Bogusi, z którą jak dotąd jeszcze nie nawiązał żadnych relacji, a przynajmniej nie w materiałach, które zdążyły już zostać wyemitowane w "Hotelu Paradise". Czyżby niechcący zdradził, co wydarzy się dalej?

Jego komentarz jednak nie brzmi zbyt pozytywnie:

Chciałbym być Twoim największym błędem w tym programie - napisał

Czy pomiędzy tymi dwojga dojdzie do spięcia? A może uczestnik napisał ten komentarz tylko po to, aby wzbudzić ciekawość fanów? Odpowiedzi Bogusi tego nie rozjaśnia:

No wiesz, ja z Lublińca daleko do Ciebie nie mam - odpisała tajemniczo.

Pozostaje nam tylko uważnie śledzić rozwój wydarzeń na planie "Hotelu Paradise", w końcu to dopiero początek wrażeń!

Tajemniczy komentarz Marcina Grajoszka z "Hotelu Paradise 3" zdradza kulisy programu?

Będzie miał konflikt z Bogusią? A może będzie wręcz przeciwnie? Pasowaliby do siebie?