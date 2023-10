Ewa nie zagrzała w "Hotelu Paradise" miejsca zbyt długo ale odeszła z klasą! Będąc w parze z Krystianem otwarcie mówiła, że będzie pilnowała go dla Basi. Tak też się stało. Ewa odpadła podczas podwójnego "rajskiego rozdania", w momencie w którym do programu wróciła ukochana Krystiana.

Początkowo Ewa zrobiła na uczestnikach ale również na widzach specyficzne wrażenie. Emanowała brakiem skromności, jawnie twierdząc, że z pewnością podoba się wszystkim facetom na świecie. Jej charakterystyczne już "ciach bajera" stało się kultowe podczas 3. sezonu "Hotelu Paradise". Jednak uczestnicy nie podchodzili do niej zbyt przyjaźnie. Z czasem coraz bardziej bezpośrednio dawali jej znać, że ma swój świat i jest "odklejona". Przeciwne wrażenie mieli widzowie, którzy jej bezpośredniość i poruszanie przyziemnych tematów doceniali coraz bardziej, zauważając, że to jedyna uczestniczka, która stroni od obgadywania innych.

Jak po czasie, Ewę oceniła Luiza? Zapytaliśmy uczestniczkę, o jej wrażenie na temat Ewy oraz zamieszania, jakie jej osoba wywołała nie tylko w programie ale również w sieci. Luiza przyznała, że Ewa do hejtu podchodzi z dystansem:

Ona wprowadziła do programu poczucie humoru. Ja widziałam niektóre komentarze, ale fajnie, że ona się tym nie przejmuje, patrzy na to ze śmiechem. Każdy przyjął jakąś pozę, strategię w programie.

Luiza odniosła się również do przesadnego braku skromności ze strony Ewy, który sprowadził na nią krytykę ze strony uczestników, jak i widzów:

Te momenty, kiedy była taka pewna siebie, to wiedziałam, że to jest z dystansem, trochę ze śmiechem i niektórzy potrafili to ogarnąć a niektórzy nie. Ale w życiu prywatnym bardzo fajna pozytywna dziewczyna.