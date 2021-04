Ewa z "Hotelu Paradise 3" coraz bardziej lubiana przez widzów! "Może i ma swój świat, ale jest pozytywna"

W "Hotelu Paradise 3" emocje sięgają zenitu, a jedyną osobą, która wydaje się być najmniej uwikłana we wszelkie pakty i intrygi, jest Ewa! Jej poczucie humoru bywa specyficzne, podobnie jak brak skromności (uczestniczka uważa, że podoba się wszystkim facetom na świecie), ale i tak wzbudza coraz większą sympatię widzów programu TVN 7! Co piszą o niej w sieci?

Ewa z "Hotelu Paradise 3" chwalona za naturalność

Ewa Foryszewska weszła do "Hotelu Paradise 3" jako jedna z ostatnich uczestniczek, i choć była pewna, że podbije serca panów w show, ostatecznie jest w parze z Krystianem, który nie jest nią zainteresowany. Podobnie jak inni uczestnicy, którzy dają jej to do zrozumienia. Ewa jednak konsekwentnie zostaje przy swoim - "każdy facet w pobliżu jest jej" - i nie ma opcji, że jest inaczej. Kiedy inni uczestnicy ciągle rozmyślają o podjętych decyzjach, relacjach z innymi czy rajskim rozdaniu, dziewczyna potrafi rozładować atmosferę rzucając np. temat dobrych ziemniaków na obiad. Tak też było w jednym z ostatnich odcinków "Hotelu Paradise", kiedy uraczyła Mariusza rozmową o jedzeniu. Juras nie był zainteresowany tym co mówi dziewczyna, zaś fani pisali:

Ewa próbowała rozładować napięcie, zagaić rozmowę. Ja odbieram ją bardzo pozytywnie. Ona nie ma problemów z komunikacją , lepiej mówić o jedzeniu niż obrabiać dupe i cały czas knuć. Oni ja jakos mega z góry trakruja cokolwiek nie powie to źle i sie smieja lub jest dziwna,dziewczyna ma poczucie humoru chce pogadac o przyziemnych rzeczach ale z nimi mozna chyba tylko knuc obgadywac to według nich byloby lepsze wtedy Ewa bylaby fajna Ewa może i ma swój świat ale jest pozytywną oosbą, a ten koleś zachowuje się często jak nadęty bufon Bardzo fajna dziewczyna przynajmniej pozytywnie nastawiona do życia i uśmiechnięta - czytamy na Instagramie (pisownie oryginalne).

A Wy co sądzicie o Ewie? Lubicie ją?

