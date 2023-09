"Hotel Paradise 7": Kori w mocnych słowach o krytyce jej sylwetki: "Nigdy nie byłam najszczuplejszą osobą w towarzystwie"

Emocje związane z 4. edycją "Hotelu Paradise" wciąż są ogromne. I nie chodzi tylko o nowe odcinki programu, ale także o to, co dzieje się wokół show. Ostatnio szerokim echem w sieci odbiło się emocjonalne nagranie Wiktorii - dziewczyna uderzyła w produkcję programu mówiąc między innymi, że przez udział w "Hotelu Paradise" nabawiła się nerwicy, a w konsekwencji musi leczyć się psychologicznie i psychiatrycznie. Fani bardzo martwią się o Wiktorię i próbują dopytywać innych uczestników show, co tak naprawdę się z nią dzieję. Teraz do sprawy postanowiła odnieść się Sara! Jak to komentuje? Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Wiktoria i Miłosz wrócą do programu?! Fani: "To by było nie fair" "Hotel Paradise": Sara zabrała głos w sprawie Wiktorii Ostatnie wydarzenia wokół "Hotelu Paradise" wywołały prawdziwą burzę w sieci. Wszystko zaczęło się od nagrania Wiktorii, które pojawiło się jakiś czas temu na jej InstaStories. Roztrzęsiona uczestniczka czwartej edycji show wyraziła w nim swoje rozżalenie na temat braku istotnych w jej opinii wątków z jej udziałem, w jednym z ostatnich odcinków programu. Przy okazji dziewczyna zdecydowała się wyjawić, że ma nerwicę, musi leczyć się psychiatrycznie i psychologicznie , a do tego bierze silne leki psychotropowe. Do takiego stanu miał rzekomo przyczynić się jej udział w "Hotelu Paradise". Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Inga wbiła szpilę Wiktorii po wyborze Łukasza. Pożałowała? Sprawa stała się głośna i kilka osób zdążyło już ją skomentować, w tym między innymi Artur Sargsyan, zwycięzca drugiej edycji "Hotelu Paradise". Artur przyznał, że nie rozumie pretensji Wiktorii w stronę produkcji. A co o tej sytuacji myśli Sara,...