"Hotel Paradise": Launo przekazała dramatyczną wiadomość! Spłonął jej rodzinny dom

Launo i Michał z "Hotelu Paradise" opublikowali w sieci romantyczne zdjęcia na których pozują tylko we dwoje. Na fotkach Launo czule patrzy prosto w oczy Michałowi, a ten czule ją obejmuje! Czy to oznacza, że są parą po programie? Sprawdźcie, co napisali o swojej bliskiej relacji. Czyżby Launo i Michała połączyło prawdziwe uczucie? Launo i Michał z "Hotelu Paradise" razem po programie? Takiego zwrotu akcji w "Hotelu Paradise" nie spodziewał się chyba nikt. W ostatnim odcinku randkowego hitu Telewizyjnej Siódemki nowy uczestnik, Michał, zaskoczył wszystkich i rozbił jedną z najsilniejszych par najnowszej edycji "Hotelu Paradise", czyli Launo i Przemka. Co ciekawe, początkowo Launo nie była zachwycona Michałem, ale szybko zmieniła o nim zdanie. Wydaje mi się, że Michałem mogłabym stworzyć prawdziwą relację, Michał miał lepszy start niż Przemek, taki milszy, bez nacisku, rozmawia, pyta- wyznała Launo. Zobacz także: "Hotel Paradise": Przemek nie ma kontaktu z Launo?! "Przykro jak to oglądam" Po emisji ostatniego odcinka "Hotelu Paradise" Launo i Michał opublikowali na Instagramie zdjęcia, na których pozują razem. Czy to oznacza, że są parą po programie? Ich wpisy pod fotkami mogą na to wskazywać! Hotel Paradise przynosi wiele emocji i czasami rzeczy oczywiste stają się mniej oczywiste. Chciałam znaleźć partnera - jednego i stałego, aby móc stworzyć zdrową relacje. Jak wiecie mój entuzjazm nie był wielki jak z daleka widziałam Michała , ale to tylko mój błąd i zbyt szybka opinia. @michal.adamczak witaj nowy partnerze ❤️- napisała Launo. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Wiktoria już tak nie wygląda. W salonie fryzjerskim spędziła 7 godzin ...