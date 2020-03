"Hotel Paradise": kto jako drugi pożegnał się z programem? Walka trwała do końca!

Za nami emocjonujący tydzień w "Hotelu Paradise". Byliśmy świadkami kilku zaskakujących zwrotów akcji. W tym tygodniu singielką - ku zaskoczeniu wszystkich - została Sandra. Stało się tak w wyniku przegranej konkurencji. Sandra jako singielka otrzymała bardzo trudne zadanie. Musiała zdecydować, kto powinien odpaść z "Hotelu Paradise". Kogo wybrała? Zobaczcie poniżej!

Konflikt w "Hotelu Paradise"?

Marietta rozpoczęła ten tydzień jako singielka. Stało się tak, ponieważ Martyna, która dołączyła do show TVN7, odbiła jej Łukasza. Marietta obwiniała o to Lexi, która doradziła takie posunięcie nowej koleżance. Między nimi zaczął narastać konflikt, który przybierał na sile z każdym dniem.

W wyniku przegranej konkurencji to Sandra została singielką, a jej miejsce u boku Maćka zajęła Marietta. Klaudia El Dursi postanowiła jeszcze bardziej skomplikować grę. Sandra dostała list, w którym napisano, że podczas rajskiego rozdania będzie musiała zdecydować, która z dziewczyn ma opuścić "Hotel Paradise". Oznaczało to, że w piątek z programem pożegnają się aż dwie osoby!

Sandra bardzo poważnie podeszła do zadania. Choć Lexi usilnie namawiała ją, aby wyrzuciła Mariettę, dziewczyna postanowiła sama przeanalizować sytuację. W tym celu zaprosiła na spacer Chrisa oraz Blondino. Pierwszy z nich utrzymuje bowiem, że coś poczuł do Marietty i podczas rajskiego rozdania chciał wymienić Lexi właśnie na nią. Z kolei Blondino jest w parze z Violą. Sandra otwarcie spytała go, czy miałby do niej żal, gdyby wyrzuciła z programu jego partnerkę.

Kto odpadł z "Hotelu Paradise"?

W końcu nadszedł długo oczekiwany moment i wszyscy spotkali się podczas rajskiego rozdania. Emocje sięgały zenitu! Nikt nie wiedział bowiem, jaką decyzję podjęła Sandra. Na początku Klaudia El Dursi poprosiła dziewczyny, aby stanęły za partnerami, których wybierają. Ku zaskoczeniu wszystkich Lexi stanęła za Adamem - tak samo jak Ola, która od początku była z nim w parze. Mężczyzna odrzucił jednak Lexi, która tym samym musiała pożegnać się z programem.

Byłam przygotowana - powiedziała Lexi na pożegnanie.

W końcu przyszedł czas na to, aby Sandra ogłosiła swoją decyzję. Kobieta zdecydowała, że z programem pożegna się również Ola! Adam w geście solidarności powiedział, że również odchodzi z "Hotelu Paradise". Jednak zgodnie z regulaminem chłopak musi zostać jeszcze jedną noc, podczas której ma przemyśleć swoją decyzję.

Cieszycie się, że show opuściła Ola?

Będziecie tęsknić za Lexi?