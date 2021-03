„Hotel Paradise 3”: Zachowanie Dawida zszokowało wielu widzów! Jest głos produkcji: „Wiemy, że jesteście poruszeni”

Środowy odcinek "Hotelu Paradise 3" i zachowanie Dawida wprawiło widzów w osłupienie. Wszystko przez to, jak potraktował Nathalię! Uczestnik, który do tej pory uchodził za bodaj najbardziej lubianego, bardzo popadł pozostałym mieszkańcom rajskiego hotelu, a internauci nie zostawili na nim suchej nitki i nie kryli swojego oburzenia, które postanowili wyrazić w licznych komentarzach pozostawionych na oficjalnym profilu programu w mediach społecznościowych. Teraz w sprawie szokującego zachowania Dawida głos zabrała produkcja "Hotelu Paradise 3". Nie uspokoiło to jednak widzów show, wręcz przeciwnie...

"Hotel Paradise 3": Produkcja komentuje zachowanie Dawida

Zacznijmy od początku - kiedy piękna Nathalia pojawiła się w "Hotelu Paradise 3" przykuła uwagę niemal wszystkich uczestników. Jej serce jednak skradł Marcin i, choć w wyniku niespodziewanego przeparowania, znalazła się w parze z Dawidem, dawała jasne sygnały, że pozostanie przy swoim pierwszym wyborze. Dawid, mimo umowy z Olą, nie miał zamiaru dawać za wygraną, a pomiędzy nowymi partnerami coraz częściej dochodziło do nieporozumień. W końcu pocałował Nathalię, a później, kiedy spotkał się z odrzuceniem, zaczął ją obrażać.

Nie wybaczę Ci tego, wyszedłem na debila i teraz muszę się tłumaczyć, jest mi przykro. Zawiodłem się na tobie. Masz wiele porąbanych twarzy i to jest właśnie jedna z nich - mówił, zapowiadając uczestnice, że zrobi wszystko, by ta odpadła z programu.

W wypowiedzi Dawida nie brakowało wulgaryzmów i podniesionego tonu głosu, co zdecydowanie nie spodobało się widzom, obserwującym całą sytuację na ekranach. W sieci natychmiast pojawiła się lawina negatywnych komentarzy na temat uczestnika, na które postanowiła zareagować produkcja "Hotelu Paradise 3":

Kochani, wiemy że jesteście poruszeni, ale prosimy o nie obrażanie nikogo ❤️ Jesteśmy ciekawi Waszych opinii i wierzymy, że można je przedstawiać w łagodnej formie ❤️

Oświadczenie nie przypadło do gustu części internautów:

A czego się spodziewaliście? O łagodniejszej formie przedstawiania opinii powinniście porozmawiać z uczestnikiem Waszego programu. W końcu (i na szczęście) zaczyna się więcej mówić w tych czasach o przemocy - również psychicznej i takie zachowania powinny być piętnowane. Od zawsze i zawsze. Nie wiem jaki jest cel tego programu, mam to gdzieś, ale chyba nie taki, aby promować coś tak wręcz - osobiście dla mnie jako kobiety - przerażającego. Większość osób, podobnie jak ja, jest na pewno tez totalnie zszokowana, ze coś takiego w ogóle zobaczyła. Proszę się więc nie dziwić, że ktoś komentuje to w taki, a nie inny sposób. Bez konsekwencji dla tego kolesia dajecie również niejako przyzwolenie na takie zachowania - czytamy w jednej z opinii.

Podobnych było znacznie więcej. Internauci twierdzili, że produkcja programu zamiast przywoływać ich do porządku, powinna zareagować na szokujące zachowanie Dawida i dołożyć starań, by sytuacje tego typu już nigdy nie miały miejsca w "Hotelu Paradise":

- Nie będziemy przymykać oka na znęcanie się nad kimkolwiek oraz grożenie i nienormalne zachowania, produkcja tez nie powinna. - Proszę aby produkcja brała odpowiedzialność za czyny kolesia który pod wpływem alkoholu straszy kobietę!!!! - Najpierw emitujecie w TV program, w którym gość znęca się psychicznie nad kobietą, a teraz apelujecie o.... Nie obrażanie go. To może tego nie emitujcie? - Szkoda że nikt z produkcji nie przywołał Dawida do porządku jak się faktycznie znęcał nad Nathalią, a nie teraz apel żeby być miłym w komentarzach 😂 - Granice zostały przekroczone, więc nie dziwcie się.

Inni stanęli po stronie Dawida. Niektórzy stwierdzili, że głównym winowajcą całego zajścia był alkohol i silne emocje, które w połączeniu stworzyły mieszankę wybuchową.

Czy Nathalia i Dawid jeszcze odnajdą wspólny język? Czy uczestnicy przymkną oko na jego zachowanie i atmosfera w "Hotelu Paradise 3" wróci do normy? A przede wszystkim, czy widzowie przestaną czuć niesmak po zaistniałej sytuacji? Jesteśmy ciekawi, po której stronie jesteście w tym konflikcie.

Sytuacja, do której doszło pomiędzy Dawidem a Nathalią oburzyła uczestników programu i internautów.

Nathalia zadeklarowała, że jej wyborem pozostanie Marcin. Wygląda na to, że zabolało Dawida. Widzowie twierdzą jednak, że nic nie tłumaczy jego zachowania.