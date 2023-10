Klaudia El Dursi z "Hotelu Paradise" pokazała nagranie ze starszym synem. Razem z Dawidem pokazują swoje wyrzeźbione brzuchy. Gwiazda TVN7 mówi wprost:

Reklama

Jaka matka taki syn

Internauci są pod wrażeniem nie tylko formy prowadzącej "Hotelu Paradise", ale przede wszystkim zachwycają się jej nastoletnim synem. Nie mają wątpliwości, że wyrośnie na przystojniaka:

Twój syn będzie hot - piszą.

Zobaczcie nowe nagranie Klaudii El Dursi i jej syna Dawida.

"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi i jej syn prezentują wyrzeźbione sylwetki

Znane są już pierwsze szczegóły "Hotelu Paradise 7". Wygląda na to, że część 2023 roku rodzina Klaudii El Dursi spędzi w Kolumbii, ponieważ tam będą nagrywane zdjęcia do nowego sezonu, a do tej pory najbliżsi prowadzącej towarzyszyli jej podczas nagrywek. Klaudia El Dursi po nagraniach spędzała czas z ukochanym i dwoma synami.

Klaudia El Dursi chociaż nie często dzieli się swoim rodzinnym życiem, dziś zaskoczyła fanów nagraniem ze starszym synem. Klaudia El Dursi i jej syn prezentują swoje umięśnione brzuchy:

Jaka matka taki syn ????????‍♀️???? - czytamy na Instagramie.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi będzie mieć trzecie dziecko?! "Teraz albo nigdy!"

Fani "Hotelu Paradise" są pod wrażeniem nie tylko formy Klaudii El Dursi, która nie jest dla nich zaskoczeniem ale przede wszystkim swoją uwagę skupili na nastolatku:

- O kurczę kawał chłopa xD

- ???????????????? woooow ????????????

- Dawidek jeszcze niedawno był mały a tu boom duży chłopak ????

- Boscy! Ile Synuś ma lat? I kiedy on tak wyrósł?

- Geny nie kłamią ????brawo wy ????❤️????????????

- O kurdeeee ???????? Ale formy ???? Zawstydziliście mnie ????

- Wow Dawid ???????? jest moc

- Twój syn będzie bardzo hot????

Instagram @klaudia_el_dursi

Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi boleje nad edukacją syna. Szokujące warunki do nauki

Reklama

Klaudia El Dursi przed laty rozstała się z ojcem swojego starszego syna Dawida. Nie ukrywa, że mocno przeżyła rozpad swojego związku, ale dziś jest szczęśliwa z Jackiem Leszczyńskim, z którym wspólnie wychowują nie tylko Dawida ale także Jasia. Niedawno tak Klaudia El Dursi mówiła o relacjach z byłym partnerem:

Nie wyobrażam sobie czasu wolnego, bez niego, bez jego partnerki. Każdy weekend niemalże spędzamy razem, każde święta, imprezy wyjścia - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z Pomponikiem.

Instagram @klaudia_el_dursi