Już pod koniec maja zobaczymy wyjątkową edycję "Hotelu Paradise", w której wystąpią dobrze znani z poprzednich sezonów uczestnicy. Z kolei już jesienią będziemy śledzić siódmą odsłonę programu, w której pojawią się oczywiście zupełnie nowe twarze. Co o uczestnikach 7. sezonu myśli Klaudia El Dursi? Prowadząca randkowe show nie ukrywa, że ubolewa nad jedną sprawą...

Reklama

"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi o uczestnikach 7. edycji programu

Przez sześć edycji "Hotelu Paradise" poznaliśmy mnóstwo barwnych osobowości. Niektóre akcje w programie na zawsze wpisały się w historię show - nie brakowało kłótni, zgrzytów, ale też namiętności. Co nas zatem czeka w nowej, 7. odsłonie "Hotelu Paradise". Z prowadzącą show, Klaudią El Dursi, mieliśmy okazję porozmawiać tuż po jej powrocie z nagrań do show. Gwiazda nie ukrywa, że nowi bohaterowie programu są bardziej powściągliwi i zachowawczy, w porównaniu do ich poprzedników.

- Z sezonu na sezon uczestnicy są - niestety - bardziej powściągliwi, bo oni sobie kalkulują i oni wiedzą, że w tej całej zabawie bardzo ważne jest, żeby nie robić sobie wrogów, więc ja nad tym ubolewam. Oni są bardzo tacy zachowawczy, "peace and love", nie kłócimy się, wszyscy się kochamy, wszyscy sobie pomagamy, więc trochę brakuje mi takiego pierwiastka pazura - powiedziała szczerze przed naszą kamerą Klaudia El Dursi.

Co jeszcze na ten temat powiedziała prowadząca "Hotel Paradise"? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise All Stars": Basia Pędlowska wraca do programu