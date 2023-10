Maj to miesiąc matur i często wiele gwiazd w tym okresie wspomina swoje maturalne przygody. Również Klaudia El Dursi przed naszą kamerą opowiedziała o swoich maturalnych egzaminach, a my przygotowaliśmy dla niej pewną matematyczną zagadkę. Prowadząca "Hotel Paradise" podjęła się wyzwania, jednak ostatecznie nie udało jej się rozwiązać zadania. Musicie zobaczyć jej reakcję!

Klaudia El Dursi niedawno wróciła z Kolumbii - to właśnie w tym pięknym miejscu nagrywała nowe sezony "Hotelu Paradise". Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z gwiazdą, a modelka w rozmowie z nami opowiedziała nie tylko o przygodach związanych ze zdjęciami do nowych odsłon randkowego show, ale także powspominała swoje matury. Choć gwiazda nie pamiętała, czy zdawała egzamin z matematyki, to my przygotowaliśmy dla niej pewną, matematyczną zagadkę. Klaudii El Dursi nie udało się jednak jej rozwiązać, a gdy poznała prawidłową odpowiedź, skwitowała to żartobliwie:

- Ja stałam w kolejce po urodę, a nie po bystrość - przyznała ze śmiechem Klaudia El Dursi.

Koniecznie zobaczcie nasze wideo powyżej, aby dowiedzieć się szczegółów!

