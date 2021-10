"Hotel Paradise": Kara pokazała zdjęcie w sukni ślubnej. Zdradziła też swoje plany! "Jaram się"

Sandra i Matt z " Hotelu Paradise " mają się ku sobie? Uczestnika nie ukrywa, że ma dobrą relację z kolegą z programu. Internauci sugerują, że była by z nich zgodna para. Sandra postanowiła odpowiedzieć na tę sugestię a jej odpowiedź daje do myślenia! Szykuje się nowy związek wśród uczestników pierwszej edycji "Hotelu Paradise"? Zobaczcie, co powiedziała Sandra o swojej znajomości z Mattem już po zakończeniu programu. Zobacz także: Blondino z "Hotelu Paradise" wystąpi w kolejnym reality show! Sandra i Matt z "Hotelu Paradise" mają się ku sobie? Odpowiedź Sandry zaskakuje Po pierwszej edycji programu "Hotel Paradise" przetrwał tylko jeden związek. Chris i Marietta sięgnęli nie tylko po główną wygraną ale również uczucie, którym się obdarzyli, poznając na rajskiej wyspie. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Jednak czy wśród uczestników show jest szansa na nowy związek już po zakończeniu programu? Wygląda na to, że Sandra ma coraz lepszy kontakt z Mattem, który w programie trzymał pakt z Anią niemalże do samego finału. Internauci, widząc dobrą relację pomiędzy uczestnikami, postanowili dopytać o szczegóły: Mamy kontakt cały czas lubimy się. Mamy podobne poczucie humoru i dobrze się dogadujemy - napisała Sandra na Instastory Jednak z internautek zasugerowała, że bardzo do siebie pasują i tworzyliby udany związek: To słodkie - napisała Sandra nie zaprzeczając niczemu Też uważacie, że tych dwoje tworzyłoby zgodną parę? Zobacz także: "Hotel Paradise": Sandrze nie przypadł do gustu występ Adama w "Mam Talent"?! Dlaczego? Sandra odpowiedziała fanom "Hotelu Paradise" na pytania dotyczące jej relacji z Mattem. ...