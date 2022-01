"Hotel Paradise": Kara ma już dość! Fani nie dają jej spokoju: "Po co kłamać?"

Kara z 3. edycji "Hotelu Paradise" zrobiła wrażenie od pierwszego wejrzenia i to nie tylko na uczestnikach ale również na widzach programu. Ci do dziś nie mogą uwierzyć, że piękna uczestniczka show niczego w sobie nie poprawiała. Temat operacji plastycznych i innych poprawek powrócił z powodu nowych zdjęć ukochanej Marcina:

- Przecież widać, że zrobiłaś biust. Po co kłamać?

Kara tym razem nie wytrzymała. Czy przyznała się do jakiejś poprawki? Zobaczcie, co powiedziała widzom.

"Hotel Paradise": Kara o operacji piersi i powiększaniu ust

Kara i Marcin z 3. edycji "Hotelu Paradise" to jedna z niewielu par, które przetrwały po programie. Ich początki były mocno kontrowersyjne. Wszystko przez niedokończoną relację Marcina z Nathalią. Widzowie byli wściekli na uczestnika, że zabawił się jej uczuciami i tak szybko zaangażował się z relację z Karą. Gdy zaczęli mówić o zauroczeniu a potem o wzajemnej miłości, mało kto wierzył w powodzenie tego związku. Kara i Marcin jednak nie przejmowali się krytyką i skupiali tylko na tym, co do siebie czują. Sceptyczni fani "Hotelu Paradise" szybko przekonali się, że łączy ich prawdziwe uczucie, a dziś kibicują ich związkowi. Gdy niedawno Kara pojawiła się na jednej z imprez bez ukochanego, została zasypana pytaniami o Marcina. Przyjaciele zdecydowali się na zabawne rozwiązanie, by mogła spokojnie nie odpowiać już na te pytania - zobaczcie, o co chodziło TUTAJ.

Kara, dołączając do "Hotelu Paradise" zrobiła ogromne wrażenie nie tylko na uczestnikach ale również na widzach programu. Niektórym do tej pory trudno jest uwierzyć, że jest to jej naturalna uroda:

- Przecież widać, że zrobiłaś biust. Po co kłamać? A wygląda na plus

- Biust zrobiony? Ładnie

Kara przyznała, że jest już zmęczona ciągłym tłumaczeniem się, że wcale nie zafundowała sobie żadnych poprawek. Ciągle zasypywana tymi samymi zarzutami w końcu nie wytrzymała:

Proszę przestańcie mi pisać te same pytania 1000 razy .Czy ja zrobiłam biust, czy ja zrobiłam usta. Są moje naturalne. Ja już zmęczyłam się odpowiadaniem na te pytania. Przestańcie, co niektórzy piszą, po co ty kłamiesz. Naprawdę NIE.

Też uważacie, że internauci przesadzają? Jedno jednak trzeba przyznać, Kara jest piękna!

Kara zdobyła popularność dzięki udziałowi w "Hotelu Paradise" i chociaż była tam stosunkowo krótko, zdążyła wzbudzić wiele skrajnych emocji, a co najważniejsze, zbudować trwałą relację z Marcinem. Widzowie uwielbiają ten duet: