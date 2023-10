Klaudia El Dursi jeszcze niedawno była jedną z uczestniczek programu "Top Model" i z racji tego, zapytaliśmy ją czy sama wzięłaby udział w "Hotel Paradise", który sama prowadzi. Okazuje się, ze odpowiedź modelki jest dosyć stanowcza. Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co powiedziała Klaudia El Dursi na temat udziału w reality show. Jest szansa na to, że zobaczymy ją w kolejnej edycji w całkiem nowej roli!?

Posłuchajcie, co ma do powiedzenia prowadząca na temat udziału w "Hotel Paradise"!? Co na to uczestnicy?

