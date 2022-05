"Hotel Paradise": Eliza opublikowała list od Jay'a. Zdradziła, jak wygląda ich relacja! 

Relacja Elizy i Jay'a z 5. edycji "Hotelu Paradise" od początku budzi wiele skrajnych emocji. Para to kłóci, się, to znów obdarowuje czułymi gestami, a widzowie show dość krytycznie oceniają tę zażyłość. Teraz Eliza postanowiła zabrać głos w sprawie. Ma żal do produkcji, że pokazuje na wizji niemal najmniejsze spięcie tej dwójki? Jest komentarz. "Hotel Paradise 5": Eliza ma żal do produkcji za to, w jaki sposób pokazuje jej relację z Jay'em? Eliza i Jay są uznawani nie tylko na najsilniejszą, ale też najbardziej wybuchową parę 5. odsłony miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki. Choć na początku tych dwoje zaprzeczało, jakoby ciągnęło ich do siebie, to od kilku tygodni widzowie "Hotelu Paradise" mogą śledzić rozwijające się między nimi uczucie. Co ciekawe, czułe słowa, wymowne gesty, ukradkowe spojrzenia i niewinne całusy, wciąż przeplatają się z wyrzutami, przejawami zazdrości, a także poważnymi kłótniami. Jak para reaguje na takie przedstawianie ich zarzyłości w telewizji? - Moja relacja z Jay'em totalnie nie wyglądała tak, jak jest przestawiona w zwykłych odcinkach, które lecą w telewizji - przyznała Eliza na Instagramie. Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Eliza i Jay uprawiali seks w programie? "Pod kołdrą jest gorąco" Dziewczyna podkreśliła, że widzowie mogą być świadkami jedynie fragmentu tego, co działo się w rajskim hotelu, dlatego też zachęca swoich fanów, by śledzili również live'y na Player.pl, gdzie produkcja "Hotelu Paradise" pokazuje niepublikowane na antenie TVN7 sceny. - Ja was bardzo mocno zachęcam do oglądania live'ów, bo to co jest na live'ach, a to co jest w zwykłych odcinkach, oczywiście jeśli chodzi o naszą relację, to są dwie zupełnie różne...