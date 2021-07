Ich związek był jednym z najtrwalszych w programie "Hotel Paradise" . Chris Ducci i Marietta Witkowska całkiem szybko wpadli sobie w oko i wspólnie, w parze wytrwali do wielkiego finału. Nie zawsze było jednak kolorowo. Przechodzili wzloty i upadki, ich relacja nie raz była pełna był napięć, widowiskowych sprzeczek, ale i pięknych uczuciowych momentów. Jak sami przyznają, wcale nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Zobacz także: "Hotel Paradise": Chris przeprasza Lexi, a ona zazdrości Marietcie ich relacji! O co chodzi? Chris dobrze wie, że nie był dla mnie miłością od pierwszego wejrzenia. Na samym początku wpadł mi w oko Maciek. Chris za to zainteresowany był Lexi i Violą. - przyznała w rozmowie z magazynem Party Marietta. A Chris romantycznie dodał: To była miłość od pierwszej rozmowy. Wszystko czego tak potrzebowałem, czego tak głośno domagałem się od Marietty przed kamerami, czyli uwagi, czułości, miłości, dostałem z nawiązką po zakończeniu programu. Chris i Marietta z "Hotelu Paradise" wezmą ślub?! Zwycięska para po powrocie do Polski zamieszkała wspólnie w mieszkaniu Chrisa w Warszawie. Przez cały okres emisji "Hotelu Paradise" musieli ukrywać swój związek - wszystko do samego końca musiało pozostać tajemnicą. Kiedy jednak w finałowym odcinku, widzowie poznali zwycięzców, Marietta i Chris mogli w końcu ogłosić światu, że wciąż są parą. Jak sami przyznają są ze sobą bardzo szczęśliwi, wspierają się, poznają nawzajem, dzielą obowiązkami i zgodnie przyznają, że odnaleźli miłość. Czy zatem rozważają ślub? Gdyby Chris teraz poprosił mnie o rękę, na pewno bym się zgodziła. Skoro mężczyzna po tak krótkim czasie potrafiłby zdecydować się na tak poważny krok, oznacza to dla mnie, że można mu w pełni zaufać na...