"Hotel Paradise": Darek i Kuba wyśmiewają Wiktorię?! Szokujące nagranie! 

Kolejne rajskie rozdanie w " Hotelu Paradise " zakończyło się opuszczeniem programu przez Łukasza. Co prawda ten uczestnik wzbudzał skrajne emocje, ale widzowie zdążyli go już polubić i czekali na kolejne intrygi z nim związane. Teraz fani programu obawiają się, że program stanie się nudny, bo pozostali uczestnicy są przewidywalni i... za spokojni! Niektórzy Internauci piszą wprost, że czekają na powrót Łukasza do "Hotelu Paradise"! Fani "Hotel Paradise" już tęsknią za Łukaszem. Dlaczego? Rajskie rozdanie nie zakończyło się szczęśliwie dla Łukasza. Chłopak musiał pożegnać się z rajskim hotelem. Co prawda wydawało się, że to ucieszy fanów "Hotel Paradise" bo nie chcą oni powtórki z poprzedniej edycji, chodzi oczywiście o Adama, który był "królem manipulacji, ale stało się inaczej... Łukasz opuszcza nasz hotel 😲💔 - czytamy na oficjalnym koncie programu na Instagramie. Taki obrót spraw wcale nie ucieszył fanów "Hotelu Paradise". Chociaż Łukasz wzbudzał skrajne emocje to dzięki niemu w programie cały czas coś się działo, a teraz Internauci obawiają się, że w "Hotelu Paradise" powieje nudą! Szok, może i był negatywnie odbierany, ale przynajmniej coś się działo i można było się pośmiać. Reszta ekipy trochę nudna, więc nie wiem co teraz będzie się działo to ciekawe co my teraz będziemy ogladać, jak każdy odcinek toczył się wokół Łukasza, a reszta to taka raczej transparentna 😒 Wróci za kilka dni. W pierwszej edycji ciągle wracali🙃 Na początku mnie wkurzał, ale go polubiłam Też macie nadzieję, że już niebawem Łukasz znów pojawi się w programie? W końcu w poprzednich edycjach powroty uczestników były na porządku dziennym! Zobacz także: Mikołaj z...