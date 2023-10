Jedną z najbardziej lubianych par w trzeciej edycji "Hotelu Paradise" byli Simon i Bibi. Choć w programie łączyło ich silne uczucie, tuż po uczestniczy show ogłosili swoje rozstanie:

Czasami tak jest, że dwoje ludzi nie potrafi się odnaleźć. Nie piszmy tu o winie czy też nie twórzmy teorii. Ja czuję się przegrany. Przyjechałem do Polski dla miłości, z miłością w sercu. Niestety życie i rzeczywistość zweryfikowały wszystko. Dziękuję za ogromne wsparcie, dziękuję za przygodę, dziękuję za to uczucie - pisał na Instagramie jakiś czas temu Simon.

Co się dzieje dziś z sympatycznym uczestnikiem? Zdradził nam sam Krystian, jego najlepszy kumpel!

Co robi dziś Simon z "Hotelu Paradise"?

Simon, specjalnie na nagrania "Hotelu Paradise", przyleciał z samego USA, gdzie na co dzień mieszkał i pracował. Po zakończeniu show był przez chwilę w Polsce, jednak musiał wracać i do kilku tygodni znów mieszka w Stanach. Swój pobyt w kraju uzależniał nie tylko od znalezienia miłości, ale i... sukcesu w branży, która go interesowała - muzyce. Krystian Ferretti, zwycięzca trzeciej edycji show, w rozmowie z Party.pl zdradził:

Miał bilet na pół roku. Powiedział, że jak osiągnie wielki sukces z muzyką to zostanie, a wiadomo, że muzyka w Polsce to nie jest tak, że w kilka miesięcy zostaje się gwiazdą, trzeba na to długo pracować - mówi Krystian.

Czy jest szansa, że wróci do Polski? Co z Bibi? Posłuchajcie rozmowy z Krystianem!

