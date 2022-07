"Hotel Paradise": Ciężarna partnerka Chrisa zdradza, jak teraz wyglądają ich randki! "Taki to nasz czas..."

Właśnie dotarła do nas radosna nowina! Chris z "Hotelu Paradise" powitał na świecie swoje pierwsze dziecko! Jego ukochana Monika urodziła już kilka dni temu, jednak dopiero teraz zwycięzca pierwszej edycji hitowego programu TVN7 postanowił podzielić się tymi informacjami z fanami. Zobaczcie wzruszający wpis i pierwsze zdjęcia Chrisa ze swoją pociechą. Zobacz także: "Hotel Paradise": Chris i Monika zdecydowali się na dziecko po kilku miesiącach związku! Dlaczego tak szybko? Chris z "Hotelu Paradise" został ojcem Chris wygrał pierwszą edycję "Hotelu Paradise" u boku Marietty Witkowskiej, jednak jak wiadomo, ich związek zakończył się niedługo po zakończeniu show . Byli partnerzy doszli do wniosku, że nie pasują do siebie, jednak rozstali się w zgodzie i mają ze sobą dobre relacje. Jak się okazało, prawdziwa miłość czekała na Chrisa w Polsce, a nie na Bali. Niedługo po rozstaniu z Mariettą, chłopak poznał piękną modelkę Monikę, w której zakochał się niemalże od razu. Ich płomienne uczucie szybko dało swój owoc, bo jak się okazało, po zaledwie kilku miesiącach znajomości z Moniką, Chris ogłosił, że spodziewa się z nią dziecka ! Najpiękniejszy poranek w moim życiu. 👶🏼❤️🥰 Moje największe szczęście w szczęściu.👩‍❤️‍👨 BĘDĘ TATĄ! Nie mogę się DOCZEKAĆ! 😍 We are waiting for YOU... 👶🏼❤️ - ogłosił w grudniu ubiegłego roku Chris z "Hotelu Paradise". Dziś pierwsze dziecko Chrisa jest już na świecie. Zwycięzca pierwszej edycji "Hotelu Paradise" właśnie na swoim Instagramie przekazał swoim fanom, że urodziła się jego córeczka Blanka. Dziewczynka przyszła na świat 30 lipca. Chris pokazał pierwsze zdjęcia z córeczką i opublikował piękny wpis. - Cześć 💕 Jestem...