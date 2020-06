"Hotel Paradise": Chris po rozstaniu z Mariettą planuje wyjazd z inną uczestniczką show! 

Już dwa tygodnie temu zwycięzcy "Hotelu Paradise" poinformowali o swoim rozstaniu. Chris i Marietta, których połączyło uczucie w trakcie trwania show TVN 7, nie są już razem, a powodem zakończenia relacja miała być m.in. różnica charakterów. Choć Witkowska i Ducci rozstali się jednak w przyjaźni i mają ze sobą kontakt, oboje realizują już inne plany. Chris w lipcu wyjeżdża z inną uczestniczką show! O co chodzi? Sprawdźcie!

Ola i Chris z "Hotelu Paradise" planują obóz!

Już w lipcu Chris wraz z Olą z "Hotelu Paradise" ruszą razem na obóz sportowy w Poznaniu, który odbędzie się w Hotelu Regatta! Zostanie on podzielony na dwie tury, podczas których Ola i Chris będą prowadzić różna sportowe zajęcia (oboje zajmują się tym zawodowo). Ta informacja mocno zaskoczyła fanów programu, bowiem każdy pamięta, że Marietta (związana z Chrisem) i Ola pod koniec "Hotelu Paradise" prowadziły otwartą wojnę, a w finale Ola nie poparła związku Chrisa z Witkowską.

O co poszło? W wielkim skrócie: na początku Ola i Marietta świetnie się ze sobą dogadywały. Jednak Kiepura w pewnym momencie opuściła show, następnie do niego wróciła i chciała namieszać w zgodnej relacji Violi (drugiej przyjaciółki Marietty) z Adamem (z którym była związana przed odejściem). Panie pokłóciły się na wizji, a w finale Kiepura wsparła rywali Chrisa i Marietty.

Wychodzi jednak na to, że Chris w ogóle nie ma żalu do Oli. Ciekawe, co na to Marietta...

Chris i Ola planują obozy sportowe!

Co łączy Chrisa z Olą? Najpewniej tylko przyjaźń i praca - Ola jakiś czas temu chwaliła się bowiem nowym chłopakiem, z którym jest szczęśliwa.