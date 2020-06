"Hotel Paradise": Ola komentuje rozstanie Marietty i Chrisa! Jej komentarz jest wymowny

Kilka dni temu Marietta i Chris poinformowali, że ich związek to przeszłość. Zdecydowali, że zbyt mocno się różnią aby móc kontynuować relację, która narodziła się na planie "Hotelu Paradise". To rozstanie postanowiła skomentować Ola, którą do odpowiedzi wywołali internauci. Jej wypowiedź jest bardzo wymowna. Co powiedziała?

"Hotel Paradise": Ola komentuje rozstanie Marietty i Chrisa

Początkowo Marietta, Ola i Viola założyły pakt "świętej trójcy" w "Hotelu Paradise". Jednak sprawy skomplikowały się po tym, jak Ola odpadła z programu, a Viola związała się z Adamem, z którym Ola wcześniej weszła w układ. Po tym jak powróciła do programu, chciała ponownie związać się z Adamem, ale musiałaby zaszkodzić relacji uczestnika z Violą. Marietta i Viola jednogłośnie stwierdziły, że to co miało miejsce przed odpadnięciem Oli z programu, nie ma już znaczenia, co doprowadziło do konfliktu Oli z Mariettą. Dziewczyny nie pogodziły się ze sobą do końca programu, tym samym Ola nie stanęła za Mariettą i Chrisem również podczas finału.

Dziewczyny nie utrzymują również ze sobą kontaktu po programie. Marietta ma żal, do Oli, po tym, jak w jednym z wywiadów powiedziała o Marietcie, że jest imprezowiczką i nie ma o czym z nią rozmawiać. Teraz Ola poproszona przez fanów o komentarz na temat rozstania Marietty i Chrisa i potwierdzenie czy ich związek był udawany, powiedziała:

Szczerze powiedziawszy to nie chcę się wypowiadać na ten temat - powiedziała

Uczestniczka pokazała jednak dwa wymowne gesty. Czyżby spodziewała się tego, że właśnie tak potoczą się losy jej znajomych z programu?

Myślicie, że Marietta i Chris odniosą się do komentarza Oli? Zwycięzcy "Hotelu Paradise" przyznali, że mają nadzieje, że w przyszłości będą mogli się nadal przyjaźnić pomimo tego, że w miłości im nie wyszło.