Trzecia edycja "Hotelu Paradise" dostarczyła nam wielu emocji, a jednym z najbardziej pamiętnych momentów, było wejście Kary do programu! Panowie oszaleli na punkcie pięknej brunetki, a dziewczyny... z zazdrości. Fani show na pewno pamiętają zachowanie Bibi, która mocno popłakała się, gdy zobaczyła reakcję Simona na widok Kary. Oliwy do ognia dolała jeszcze sytuacja, gdy chłopak postanowił zatańczyć z nową uczestniczką.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Bibi i zapytaliśmy ją o tę sytuację. Dziewczyna wyjawiła nam, dlaczego zareagowała aż tak emocjonalnie.

Jak Kara wchodziła do hotelu, byłyśmy już mocno pijane. To był też bardzo ciężki dzień, bo ja wtedy przegrałam telefon do mamy. [...] W psychice mojej wróciły jakieś stare naleciałości i te złe rzeczy z byłego związku i mi się chyba filmy jakieś pomieszały.... - wyjawiła nam Bibi.