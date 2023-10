Bibi i Simon uchodzili za jedną z najlepiej dobranych par "Hotelu Paradise". Po zakończeniu show, fani mocno im kibicowali i byli pewni, że ta dwójka stworzy szczęśliwy związek na długie lata. Niestety, po kilku tygodniach od emisji finału programu, dowiedzieliśmy się o ich rozstaniu.

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Kara komentuje rozstanie Bibi i Simona i wbija im szpilę?

Rozpad związku Bibi i Simona z "Hotelu Paradise" odbił się szerokim echem w mediach. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Bibi, która wyjawiła nam, że bardzo przeżyła tę sytuację.

Ja to bardzo przeżyłam. Pierwsze trzy dni ja bałam się wziąć telefon do ręki - mówi nam Bibi.

Ponadto Bibi musiała stawić czoła również krytycznym komentarzom fanów "Hotelu Paradise". Internauci zarzucili uczestniczce show TVN7, że najwidoczniej nie jest jej przykro, że jej związek z Simonem się rozpadł, bo na instagramowych relacjach, jest uśmiechnięta i pogodna. Jednak prawda jest inna.

Ludzie myślą, "nie popłakała się na InstaStories, to pewnie nie płacze, pewnie miała to gdzieś". No nie, każdy jest inną osobą. Ja na przykład jak mam problem, to się zamykam w sobie - powiedziała nam była dziewczyna Simona.