Kiedy weszła do "Hotelu Paradise 3", chyba nikt nie wiedział jak wielką rewolucję wywoła! Kara, a właściwie Karina Poita, to prawdziwa piękność, która jak sama zaznaczyła na Puszce Pandory, chce grać i w ten sposób dojść do finału. Czy jej się uda? Szanse ma coraz większe, bo panowie są nią coraz bardziej zainteresowani! Czy zniszczy związek Simona i Bibi? A może uparcie będzie podrywać Krystiana? Wszystko okaże się wkrótce! Tymczasem poznajcie bliżej piękną Karę! Skąd jest? Czym się zajmuje na co dzień? Co pokazuje na TikToku? Odkryliśmy jej tajemnice!

