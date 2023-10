Ata Postek i Sonia Szklanowska zyskały popularność dzięki udziałowi w 2. edycji "Hotelu Paradise", gdzie zaszły aż do wielkiego finału. Ostatecznie to Ata i partnerujący jej Artur Sargsyan wygrali show. Niedługo po tym wydarzeniu i powrocie z rajskiej wyspy Bali, zwyciężczyni 2. sezonu rajskiego hotelu jeszcze bardziej zacieśniła więzy z programową przyjaciółką, którą wspierała na każdym kroku w randkowym hicie TVN 7. Ata nie tylko pomogła Soni w przeprowadzce do Warszawy i znalezieniu pracy, ale też zapoznała ją ze swoimi sławnymi i wpływowymi przyjaciółmi. I gdy wydawać by się mogło, że nic nie zniszczy ich relacji nagle stało się coś, czego nikt się nie podziewał. Ata i Sonia na dobre zerwały kontakt. Co się stało?

Ata z "Hotelu Paradise" o konflikcie z Sonią

W rozmowie z naszą reporterką Ata Postek szczerze opowiedziała o początkach swojej przyjaźni z Sonią Szklanowską.

Ile mogłam, tyle jej pomogłam. Moi znajomi też jej pomagali - zdradziła nam Ata Postek.

Niestety, w pewnym momencie pomiędzy dziewczynami doszło do starcia i pomimo starań Aty piękności z "Hotelu Paradise" i dawne serdeczne przyjaciółki na dobre zerwały ze sobą kontakt. Co było przyczyną takiego nagłego zwrotu akcji? Ata przerwała milczenie.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co o konflikcie z Sonią Szklanowską sądzi Ata Postek.