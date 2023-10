Ata Postek była jedną z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek 2. edycji "Hotelu Paradise". Wyjątkowo atrakcyjna aparycja, pewność siebie, otwartość i empatia zaprowadziły ciemnooką piękność aż do wielkiego finału show, w którym wraz z telewizyjnym partnerem - Arturem Sargsyanem - zgarnęła główną nagrodę w postaci 100 tys. złotych do podziału. I choć wiele osób było przekonanych, że ta dwójka będzie ze sobą po zakończeniu rajskiego hotelu, w rozmowie z Party.pl Ata i Artur oświadczyli, że łączy ich jedynie przyjaźń. Po kilku miesiącach od zakończenia emisji randkowego hitu TVN 7 Ata pokazała światu nowego partnera. Niestety, ich relacja nie trwała zbyt długo. Teraz okazało się, że gwiazda "Hotelu Paradise" znów jest zakochana. Historia ich poznania wzrusza do łez.

Ata Postek z "Hotelu Paradise" ma nowego chłopaka

Od czasu wygranej w 2. edycji "Hotelu Paradise" Ata Postek niechętnie dzieli się z fanami swoim życiem uczuciowym. Od tego czasu ciemnowłosa piękność była związana z przystojnym Piotrem. Ich relacja, jednak nie trwała zbyt długo. Później spekulowano, że celebrytka spotyka się z bratem Natalii Kukulkiej - Piotrem "Pikejem" Kukulskim. Te rewelacje okazały się jednak jedynie plotkami.

W rozmowie z naszą reporterką Ata wyznała, że jej serce jest już zajęte. Zobaczcie nasze wideo i poznajcie wzruszającą historię tej miłości. Ich pierwsze spotkanie wyglądało niczym z hollywoodzkiej komedii romantycznej!

