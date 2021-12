Półfinałowy odcinek "Hotelu Paradise" dostarczył widzom wielu emocji. Niewątpliwie atmosferę na koniec odcinka podgrzała również Sonia, która mocno podpadła fanom show. Wszystko przez komentarz skierowany do jej partnera Łukasza, z którym dotarła do finału. W sieci dosłownie zawrzało! Zobaczcie, jak zachowanie Soni skomentowali fani programu. Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Ata i Artur są razem po programie? "Niezmiernie się cieszę, że go poznałam" "Hotel Paradise": Internauci oburzeni zachowaniem Soni w stosunku do Łukasza! Przed nami już tylko jeden, finałowy odcinek drugiej edycji programu "Hotel Paradise". W grze pozostały dwie pary - Ata i Artur oraz Sonia i Łukasz. Relacja Aty i Artura wydaje się być dość zgodna, za to Sonia i Łukasz do samego finału nie szczędzą sobie gorzkich słów. W ostatnim odcinku byliśmy świadkami poważnej kłótni tej dwójki, a słowa Soni skierowane do Łukasza, mocno zabolały chłopaka. Nie jest tajemnicą, że Soni nie podobają się zachowania Łukasza - tak się stało również i tym razem. Chłopak zaczął ją przedrzeźniać, a dziewczyna oczywiście nie pozostała mu dłużna. Jej słowa zaskoczyły nie tylko Łukasza, ale nawet Atę i Artura. Kto Ciebie wychowywał, ludzie lasu? - powiedziała Sonia do Łukasza. Łukasz poczuł się bardzo urażony. Czuję, że zostałem przez Sonię bardzo urażony i trochę wjechała mi na honor. Nie miałem wcale takich złych warunków, patologicznej rodziny... Ja mam dobrą rodzinę, mam bardzo dobrą rodzinę. Może nie jest idealna, ale nie mam na co narzekać. Widać było, że Łukasz bardzo mocno przeżył słowa Soni. A jak na zachowanie finalistki "Hotelu Paradise" w stosunku do jej...