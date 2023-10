Takiej wymiany zdań między Julią a Grzegorzem z "Hotel Paradise. All Stars" nie spodziewał się chyba nikt. Tuż po emisji ostatniego odcinka randkowego show, na YouTube pojawiła się specjalna odsłona programu z udziałem uczestników, którzy komentowali to, co wydarzyło się w finale. Grzegorz nie ukrywał, że ma ogromny żal do Julii, z kolei zwyciężczyni programu zdradziła, co jeszcze niedawno miał robić jej partner z "Hotelu Paradise".

"Hotel Paradise. All Stars": Ostra wymiana zdań Julii i Grzegorza po finale

To już koniec randkowego show z udziałem gwiazd poprzednich edycji. Wielki finał "Hotel Paradise. All Stars" już za nami. W ostatnim odcinku o zwycięstwo walczyły dwie pary: Julia i Grzegorz oraz Nana i Blondino. Dziś wiemy już, że program wygrali Julia i Grzegorz i to właśnie oni stanęli na ścieżce lojalności. Ku zaskoczeniu wszystkich piękna blondynka rzuciła kulą i zgarnęła 100 tysięcy złotych.

Grzegorz nie ukrywa żalu, a podczas programu "Hotel Paradise. All Stars. After" nazwał Julię aktorką. Finalista show nie ukrywał, że nie spodziewał się z jej strony takiego zachowania w finale.

Julka moim zdaniem jest naprawdę mądrą osobą i dobrą aktorką. Nie da się powiedzieć, że nie. Jednak zagrała rolę życia, w której wygrała 100 tysięcy, brawo- naprawdę ładnie to wykorzystałaś- mówił Grzegorz. Ale ja wychodzę z takiego założenia, że nie da się wzbogadzić na czyjmś nieszczęściu- dodał.

Na tak gorzkie słowa zareagowała sama Julia, która nie ukrywała zaskoczeniai oburzenia po wyznamiu Grzegorza.

Nie mów tego w taki sposób! Człowieku, to wcale tak nie wyglądało, nie rób z siebie teraz ofiary. Jakoś jeszcze niedawno ze mną pisałeś- mówiła Julia.

- Pisałem z tobą bo się zakochałem, a ty to wykorzystałaś- wtrącił się Grzegorz.

O czym ty mówisz? Ja nic nie wykorzystałam- tłumaczyła Julia. Ja nigdy nie miałam w swoim życiu czegoś takiego, że facet podchodzi do innych lasek i je głaszcze, gdzieś dotyka. To jest chore!- dodała.

Wygląda więc na to, że Grzegorz wziąż nie wybaczył Julii tego, co zrobiła w finale randkowego show. Przypominamy, że po finale "Hotelu Paradise All Stars" również fani zmiażdżyli Julię.

